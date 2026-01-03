Москвичей ждет 71 день бесплатной парковки в 2026 году

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Более 70 дней бесплатной парковки ждет москвичей в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Традиционно отменяем плату за парковку в столице в государственные праздники. В этом году парковка будет бесплатной 71 день, из которых 21 - на всех улицах города. Просим водителей быть внимательными и всегда соблюдать правила дорожного движения", - сказал он.

По его словам, в 2026 году ожидается 50 воскресных дней, когда припарковать транспорт можно бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 руб/ч и динамическим тарифом. Также автомобилистов ждет 21 праздничный день - 1-10 января, 23 февраля, 8-9 марта, 1-2, 9 и 11 мая, 12-13 июня, 4 ноября, 31 декабря. В эти дни городская парковка бесплатная во всем городе.