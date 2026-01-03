В "ЛизаАлерт" назвали правила выживания для заблудившихся в лесу

Председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев отметил, что нужно развести костер и обеспечить укрытие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заблудившись в лесу, необходимо развести костер и обеспечить укрытие, а оставаться на месте и ждать помощи следует только в том случае, если о походе в лес были заранее проинформированы другие люди. Об этом ТАСС сообщил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"Если так получилось, что мы заблудились, мы ждем помощи в том случае, если точно знаем, что нас ищут. Что такое "ждем помощи"? Это не значит, что буквально стоим на месте, это значит, что обеспечиваем себе комфортный быт: организуем костер, укрытие и, занимаясь этим, согреваемся. То есть у нас с собой, не забываем, есть все средства для розжига огня, мы прекрасно понимаем, куда пошли, что должно произойти", - сказал Сергеев. Также эксперт отметил, что перед походом в лес о своих планах нужно сообщить как минимум двум источникам.

По его словам, отправившись в лес, необходимо следить за своим температурным балансом. "Одежда должна быть подходящая для соблюдения температурного баланса. Важно иметь с собой сменную сухую одежду. Современный мир предполагает наличие химических грелок, которые можно использовать, но не напрямую к коже. Предполагает наличие стелек и курток с подогревом. Все эти элементы позволят вам чувствовать себя комфортнее. Но они работают в штатных условиях, когда вы не терпите бедствия и находитесь в контролируемом процессе. Если что-то идет не так, то надо полагаться на достаточно простые вещи: теплую одежду, хорошую по сезону; инструменты, такие как нож, топор; и обязательно всегда заряженный мобильный телефон, дополнительный аккумулятор; яркий фонарь с дополнительными аккумуляторами", - добавил собеседник агентства.