Лавров исполнил новогоднюю мечту детей о встрече с Мединским

Помощник президента РФ подарил Полине из Воронежа и Владиславу из Луганска свои книги серии "Рассказы из русской истории" с автографами

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты 17-летней Полины из Воронежа и 16-летнего Владислава из Луганска о встрече с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

Перед этим Лавров сам встретился с детьми. "Ваш кумир - мой друг - Владимир Ростиславович Мединский будет встречать вас в Музее военной формы. Тоже очень интересная экспозиция, показывает, как эволюционировала форма", - отметил он.

Лавров попросил Полину рассказать о том, как она получила медаль "За содействие в СВО". "Это было очень неожиданно. Мне об этом сообщила мама, что группа, которой мы отправляем сухпайки, сети, решила так отблагодарить нашу семью и медаль мне вручила. Это было в школе - приехал курсант Военно-воздушной академии, где мама работает, и в классе меня наградили. Я очень волновалась в тот день", - поделилась девочка.

"Это приятные переживания, и дай Бог, чтобы продолжалась наша поддержка - нашим народом, нашей молодежью - всей нашей специальной военной операции по решению справедливых задач, которые были поставлены президентом. Он недавно еще раз подтвердил приверженность защите русских людей, русскоязычных людей, которых киевская власть после госпереворота объявила нелюдями, террористами. Стала использовать артиллерию, боевую авиацию - ну и по центру Луганска били в июне 2014 года. Всячески измывались над теми гражданами, которые отстаивали свое право просто быть частью русской истории", - отметил министр.

Владислав в свою очередь рассказал о деятельности центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", в котором он состоит. "Его открыли три года назад для подрастающего поколения, которое хочет воспитывать других окружающих детей, учить патриотизму и учить любить свою родину", - пояснил он.

"Очень приятно, когда молодые люди активно занимаются историей, и все знания, которые вы впитываете о русской истории, о величии нашей страны, нашего народа, наших Вооруженных сил, переносите на свою повседневную, сегодняшнюю жизнь. Это, наверное, главное, что мы как представители старшего поколения хотели бы видеть у молодых людей: чтобы все это обеспечивало преемственность, чтоб мы знали, в чьих руках мы оставляем страну, чтоб родители ваши вами гордились", - подчеркнул глава МИД РФ, поблагодарив детей и их родителей за патриотическую работу и патриотическое воспитание.

Встреча с Мединским

Во время встречи с Полиной и Владиславом Мединский рассказал им, какие исторические источники помогут узнать больше о семейной родословной. "Если церковь сохранилась, можно там поискать. Иногда в приходских книгах находится", - поделился он.

Помощник президента РФ также поделился с детьми, что все оружие, которое используется на съемках кино, - ненастоящее. "Ни один артист железное оружие на себе вынести не может, это надо тренироваться, много лет, всю жизнь, с детства. Поэтому машут пластмассовыми мечами. А мы вам сейчас дадим настоящее попробовать, правда, не рыцарское, а более или менее современное, 18-19 века, чтоб вы поняли, какая это была ответственность, - отметил он. - Никто никогда не обнажал оружие просто так. Достал - отвечай. Вынул из ножен - неси ответственность за это".

"Никто не позволял себе, как современные политики, начать желать кому-то смерти в соцсетях, - посетовал Мединский. - Это сейчас какая-то странная политическая культура. Раньше представить себе невозможно было, чтобы руководители государств, министры вели себя в столь развязном тоне, угрожали кому-то".

Помощник президента РФ показал детям кавалерийскую саблю времен наполеоновских войн и настоящие дуэльные пистолеты, "точно такие, какими стрелялись Пушкин и Лермонтов". "И правила такие: идет команда секундантов к барьеру. С этого момента вы можете стрелять в любую секунду, как сочтете нужным. Но вы не должны зайти ни одного шага за барьер. Вы идете к барьеру, и либо стреляете на ходу, либо стреляете подойдя к барьеру", - объяснил он правила дуэли.

Мединский также подарил детям свои книги серии "Рассказы из русской истории" с автографами. Владислав передал помощнику президента РФ книгу о деятелях из Луганска, о становлении республики, а Полина - конфеты и зефир из Воронежа.

Об акции

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.