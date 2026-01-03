В ГД просят включить оливье и заливное в новогоднее меню школьных столовых

Это позволит сделать питание в столовых более праздничным, продлить у детей ощущение новогодних каникул, считают вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Меню школьных столовых в первые две недели после зимних каникул можно дополнить праздничными новогодними блюдами. С такой просьбой к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой обратились вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем целесообразным внести изменения в рекомендуемые Роспотребнадзором примерные меню для школ, дополнив их возможностью включения праздничных новогодних блюд в рацион школьников в первые две недели после зимних каникул (первых две учебных недели января) с периодичностью 1-2 раза в неделю", - говорится в документе.

Депутаты считают, что оливье может быть приготовлен по облегченной рецептуре с "минимально жирной заправкой", мандарины "как символ праздника" могут предлагаться детям в рамках рекомендованной фруктовой порции обеда. Кроме того, можно готовить заливное из постного отварного мяса или рыбы с натуральным желе, а также праздничную выпечку - в формате полезных изделий с умеренным содержанием сахара.

"Реализация данной меры позволит сделать питание в школьных столовых более праздничным, продлить у детей ощущение новогодних каникул, а также создать в столовой атмосферу домашнего уюта и тем самым облегчить возвращение к учебе после длительного отдыха", - отмечается в обращении.