Мантуров исполнил желания брата и сестры из Калужской области

Вика мечтала встретиться с Димой Биланом и спеть с ним песню "Молния", а Витя мечтал побывать в роли пилота самолета

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечты брата и сестры - четырехлетнего Виктора и шестилетней Виктории - из города Сосенский Калужской области.

Вика мечтала встретиться с артистом Димой Биланом и спеть с ним песню "Молния", а Витя мечтал побывать в роли пилота самолета. Вместе с мамой ребята получили от первого вице-премьера посадочные талоны и отправились по маршруту г. Сосенский - "Исполнение мечты" в ПАО "Яковлев" Объединенной авиастроительной корпорации Ростех в Москве. А в кабине полнопилотажного макета МС-21 в костюме настоящего летчика-испытателя находился Дима Билан.

На летном тренажере самолета МС-21 с системой визуализации закабинной обстановки Витя узнал основы управления, а также, следуя указаниям пилота, самостоятельно попробовал совершить взлет и посадку. Позже дети заняли места в пассажирском салоне, и после небольшой викторины Дима Билан от лица командира лайнера поприветствовал юных пассажиров по громкой связи и вышел к ребятам. Исполнив мечту Вики, они спели несколько популярных композиций. Дима Билан также пригласил ребят на экскурсию в Московский зоопарк.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.