Хуснуллин исполнил желание девочки из Мелитополя в рамках "Елки желаний"

Вице-премьер сводил девочку и ее мать в Третьяковскую галерею на экскурсию

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин исполнил желание 14-летней Жанны Селионовой из Мелитополя Запорожской области. Вице-премьер сводил девочку и ее маму в Третьяковскую галерею на экскурсию, о которой она мечтала.

Жанна вместе в мамой Евгенией Владимировной побывала в Кадашевском корпусе Третьяковской галереи.

"Я давно мечтала попасть сюда, в этот музей, чтобы увидеть картины. Мы решили подать заявку на "Елку желаний". Через неделю-две нам сообщили, что желание действительно исполнится", - сказала Жанна.

Она призналась, что не ожидала, что желание будет исполнено. "Мне понравились картины известных русских художников. Моя мечта исполнилась. Я действительно очень довольна, что посетила этот музей", - добавила девочка.

Жанна учится в девятом классе. Она староста класса, член Совета обучающихся школы, участник Движения первых, волонтер молодежного образовательного форума "Юг молодой".

Девочка с детства любила рисовать, с 2015 года занимается в Мелитопольской художественной школе. После 9 класса школы планирует поступить в Мелитопольский колледж культуры и искусств.