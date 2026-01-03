Глава Минтранса исполнил мечту мальчика из Донецка о гимнастическом мате

Андрей Никитин принял участие в акции "Елка желаний"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января./ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин исполнил новогоднее желание восьмилетнего Даниила из Донецка в рамках акции "Елка желаний". Мальчик мечтал о гимнастическом мате для занятий спортом.

Глава Минтранса поздравил ребенка с прошедшим днем рождения и Новым годом в присутствии мамы Даниила, Александры, и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Никитин подарил мальчику гимнастический мат, кимоно для джиу-джитсу и электросамокат.

"Будь сильным, будь смелым, будь настоящим мужчиной, защищай маму и добивайся всех целей, которых захочешь", - пожелал министр Даниилу.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.