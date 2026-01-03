Мурашко исполнил мечту ребенка из Краснодара

Мирон мечтал о специальном наборе реактивов для проведения химических опытов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнил желание Мирона из Краснодара в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

"Ты хотел приобрести специальный набор реактивов для проведения химических опытов, мы его тебе дарим. И надеемся, что возможность попробовать себя в роли химика повлияет в том числе на выбор в последующем твоей специальности. А в нашей отрасли, в области медицины, такие специалисты нужны для разработки новых лекарственных препаратов и диагностических систем", - сказал он.

Министр добавил, что фонд "Круг добра", созданный по поручению президента РФ, приобрел для Мирона инновационное лекарство, которое позволяет ребенку развиваться и расти наравне со сверстниками.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.