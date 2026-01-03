Глава Минцифры исполнил новогодние мечты участников "Елки желаний"

Пятилетний Богдан из Краснодарского края пожелал увидеть Московский планетарий, а 10-летний Артем из Балашихи загадал посетить Центр управления полетами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев осуществил две детские мечты, выбранные им с благотворительной акции "Елка желаний". Пятилетний Богдан из Краснодарского края пожелал посетить Московский планетарий, а 10-летний Артем из Балашихи загадал посетить Центр управления полетами.

Также в 2026 году к детям присоединились восемь участников "Елки желаний" из разных городов России - от Москвы до Благовещенска. С 2021 года Минцифры исполняло мечты этих ребят и продолжает приглашать их на новогодние мероприятия в Москву.

10-летний Артем и его мама посетили Центр управления полетами в Королеве в рамках индивидуальной экскурсии. Они увидели, как специалисты общаются с космонавтами на орбите, и узнали, как осуществляется мониторинг полетов. Экскурсовод подробно рассказал об истории центра и ответил на вопросы мальчика.

Пятилетний Богдан из станицы Динской мечтал посетить столичный планетарий. Мальчик тщательно подготовился к посещению и пришел на экскурсию в костюме космонавта, а также подготовил большое количество вопросов для его сотрудников. Вместе с Богданом в экскурсии участвовали дети, которые в прошлые годы стали победителями акции "Елка желаний" при поддержке Минцифры. Им показали, как атмосферное давление влияет на различные планеты, как возникают смерчи и цунами, как электричество работает в природе и как образуются черные дыры.

Вместе с тем, участники экскурсии по просьбе Минцифры посетили Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где их встретил Герой России, летчик-космонавт и исполняющий обязанности начальника центра, командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Гости собрались на чаепитие в летной столовой, где смогли пообщаться в неформальной обстановке. Кононенко рассказал гостям о подготовке к миссиям, жизни на МКС и научных экспериментах в космосе. Экскурсия продолжилась в зале космических кораблей "Союз", используемых для доставки экипажей на МКС. Там гости узнали об истории создания "Союзов" и их устройстве.

Затем участники посетили зал тренажера орбитального комплекса "Мир". Здесь их встретил Герой России, летчик-космонавт и заместитель начальника образовательно-исторической службы Центра, руководитель молодежного образовательного Космоцентра Салижан Шарипов. Он показал тренажер для изучения базового блока и его модулей, рассказав о процессе отработки навыков управления комплексом, работе с бортовыми системами и научной аппаратурой. Но самое большое впечатление у детей оставил тренажёр для моделирования перегрузок при космическом полёте центрифуга ЦФ-18, которая воспроизводит перегрузки, возникающие при старте и посадке, и используется для испытаний оборудования и снаряжения.

О "Елке желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.