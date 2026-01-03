Цивилев исполнил мечту школьника из Челябинска посетить ГЭС

Мальчику провели подробную экскурсию по объекту

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министр энергетики России Сергей Цивилев исполнил мечту 11-летнего Георгия Рудь из Челябинска в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Школьник, увлекающийся энергетикой, мечтал побывать на настоящей электростанции, сообщили в правительстве России.

Георгий вместе с мамой посетил одну из крупнейших гидроэлектростанций страны и мира - Красноярскую ГЭС. Мальчику провели подробную экскурсию по объекту, где он смог увидеть уникальный судоподъемник и гигантские гидроагрегаты.

"Георгий учится в 4 классе. Интересуется энергетикой, особенно работой электростанций, их устройством. Хотел бы поработать за пультом управления. Дома собрал макет АЭС", - рассказали об увлечениях мальчика в кабмине.

Красноярская ГЭС вторая по величине ГЭС в России и одна из 10 крупнейших ГЭС в мире. Оснащена единственным в России судоподъемником.

Электростанция размещается в плотине длиной 1 072 м и шириной 124 м и включает 12 гидроагрегатов мощностью 500 МВт каждый. С момента ввода в эксплуатацию станция выработала более 940 млрд кВтч электроэнергии, что в среднем составило 18,48 млрд кВт-ч в год.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.