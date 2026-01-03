Чернышенко исполнил желание девочки из Мелитополя в рамках "Елки желаний"

Девочка получила в подарок лук для стрельбы

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание 14-летней Виктории из Мелитополя, подарив ей лук для стрельбы.

Подарок от имени вице-премьера передал исполняющий обязанности министра спорта Запорожской области Константин Зайцев. После этого мастер-класс по стрельбе из лука для девочки провел председатель Федерации стрельбы из лука Запорожской области Дмитрий Новохатний.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.