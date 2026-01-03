Фальков исполнил новогодние мечты участников "Елки желаний"

Министру науки и высшего образования России достались желания семьи Тюшиных из Электростали

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков исполнил три детских мечты, открытки-шарики с которыми снял с благотворительной "Елки желаний".

Министру достались желания семьи Тюшиных из Электростали. Шестилетний Михаил и его десятилетняя сестра Дарья попросили конструктор, а их пятнадцатилетний брат Иван загадал квадрокоптер.

Дарья - ребенок с особенностями развития, но с самого раннего детства ее привлекали роботы и конструкторы. У нее ментальные нарушения, нарушение речи. Им с Михаилом подарили сладкие подарки, корзины фруктов, а также пазлы и конструктор.

За подарками для членов семьи старший брат Иван приехал в гости в РТУ МИРЭА. В школе он проходил обучение по беспилотным аппаратам, в военно-патриотическом лагере учился ими управлять. Подарок мечты от имени Фалькова вручил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.