ДНР полностью перешла на использование онлайн-касс

Поэтапный переход торговых точек Донбасса и Новороссии к использованию контрольно-кассовой техники с передачей в онлайн-режиме информации в фискальные органы начался в феврале 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 января. /ТАСС/. Число юрлиц и индивидуальных предпринимателей ДНР, использующих контрольно-кассовую технику, составило 100%, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков.

"Сегодня мы можем говорить о 100% переходе налогоплательщиков ДНР на применение контрольно-кассовой техники: более 31,2 тыс. субъектов хозяйствования - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - установили свыше 47,1 тыс. кассовых аппаратов", - сказал Чертков.

Он добавил, что в начале прошлого года онлайн-кассы были у более 2,5 тыс. субъектов.

Поэтапный переход торговых точек Донбасса и Новороссии к использованию контрольно-кассовой техники с передачей в онлайн-режиме информации в фискальные органы начался в феврале 2025 года. Использование контрольно-кассовой техники способствует защите прав потребителей, оперативной передаче информации о платежах в налоговые органы для обеспечения прозрачности деятельности организаций и легализации доходов.