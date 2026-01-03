ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Володин запустил опрос о доступности зимнего детского отдыха

По данным на первый час с момента публикации, большинство ответили на вопрос "неудовлетворительно"
07:20

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего канала в Max опрос о том, как они оценивают доступность детского отдыха зимой.

"Как вы оцениваете доступность и возможность зимнего детского отдыха?" - спросил Володин.

Среди предложенных вариантов ответа: "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "все равно". По данным на первый час с момента публикации, большинство ответили на вопрос "неудовлетворительно". 

