Врачи Московской области напомнили об опасности выхода на лед на водоемах

Родителей призвали усилить контроль за детьми

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Врачи Московской области предостерегли жителей от выхода на лед на водоемах, который может быть непрочным из-за нестабильных температур. Родителей призвали усилить контроль за детьми.

"Всегда интересуйтесь, где и как ваш ребенок проводит свободное время. Игры на льду недопустимы! Опасно и то, что даже группа детей не сможет правильно помочь провалившемуся под лед товарищу - в экстренной ситуации ребята могут растеряться. Помните: при температуре воды около -2 [градусов] летальный исход от переохлаждения может наступить в течение 5-8 минут", - сказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой приводятся в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Безопасным для человека считается лед толщиной от 10 см. О прочности можно судить по его цвету: наиболее крепким является лед голубого оттенка, а матово-белый или желтоватый - опасен. Кроме того, днем лед может подтаивать, становясь пористым и слабым, даже сохраняя видимую толщину. Категорически нельзя проверять прочность льда, ударяя по нему ногой.

"Зимний лед может проломиться внезапно, у ребенка не будет шанса среагировать. Объясните, что если он стал свидетелем происшествия, необходимо немедленно позвать взрослых и вызвать спасателей по номеру "112", - добавила Одинаева. По ее словам, взрослый, оказывающий помощь, должен использовать подручные средства - веревку, палку, ремни или связанную одежду. К полынье следует подползать, широко расставив руки и ноги, остановиться в нескольких метрах от пострадавшего, подать ему средство спасения и затем осторожно вытащить его на лед, после чего так же ползком выбраться на берег.

После спасения необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Доставшего из воды человека нужно доставить в теплое помещение, снять мокрую одежду, растереть тело сухой тканью до покраснения кожи и напоить горячим питьем.