В Москве 3 января высота снега может увеличиться до 4 см

Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Прирост выпавшего снега в Москве 3 января может составить до 4 см, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"За сутки 3 января прирост свежевыпавшего снега может составить еще до 4 см. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада", - сообщается в Telegram-канале комплекса.

Отмечается, что ранним утром было проведено очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, цикл работ повторится в 12:00 и далее по мере выпадения осадков. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В течение светового дня организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов от снега и наледи.