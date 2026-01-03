В двух регионах СКФО в 2026 году создадут наблюдательные советы "Знания"

Они будут способствовать координации просветительской деятельности в регионах

ПЯТИГОРСК, 3 января./ТАСС/. Наблюдательные советы Российского общества "Знание" создадут в Кабардино-Балкарии и Дагестане в 2026 году, сообщил ТАСС руководитель управления по развитию регионов СКФО Александр Джадов.

"Стратегия на 2026 год включает два ключевых фокуса. Первый - децентрализация и выход в муниципалитеты, чтобы "Знание" стало доступным в каждом районе. Второй - институциональное развитие: создание наблюдательных советов "Знания" в Кабардино-Балкарии и Дагестане для более тесной интеграции с региональной повесткой", - сказал Джадов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе организации, наблюдательные советы будут способствовать координации просветительской деятельности в регионах. В рамках заседаний будут определяться ключевые задачи, цели, определены итоги. Создание таких советов поможет в создании и укреплении связей с организациями внутри регионов.

По его словам, совокупный охват участников мероприятий увеличится до 200 тыс. человек в 2026 году.