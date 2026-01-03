Решетников исполнил мечту ребенка из Подмосковья в рамках "Елки желаний"

Денис из города Озеры мечтал побывать на съемках телепередачи "Поле чудес" и лично встретиться с Леонидом Якубовичем

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Решетников исполнил мечту 10-летнего Дениса в рамках акции "Елка желаний".

Мальчик из города Озеры мечтал побывать на съемках телепередачи "Поле чудес" и лично встретиться с Леонидом Якубовичем.

Как рассказала мама Дениса, Лариса, у семьи есть традиция - по пятницам смотреть телешоу "Поле чудес". По мере взросления Дениса ему тоже стало интересно. По мнению мальчика, в передаче царит атмосфера добра.

Кроме того, Денис давно интересуется старинными виниловыми пластинками с записями Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума, любит слушать музыку на проигрывателях, увлекается записью на видеокассеты с телевизора и любит вещи времен СССР.

Денис побывал в телецентре Останкино, где проходят съемки программы "Поле чудес", и посетил одноименный музей.

Об акции "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.