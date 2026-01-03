Станцию "Народное Ополчение" оформят в стилистике первых станций метрополитена

На платформе уже завершили архитектурную отделку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Строящуюся станцию "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии столичного метро оформят в стилистике первых станций метрополитена. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр Москвы Сергей Собянин.

"Работы на станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро выходят на финишную прямую. Готовность станции - свыше 75%. На платформе уже завершили архитектурную отделку. Она будет оформлена в стилистике первых станций Московского метрополитена", - написал мэр.

Собянин отметил, что главным акцентом станут два ряда колонн со встроенной подсветкой. Их установили вдоль платформы так, чтобы они образовывали своды. Полы покрыты светло-серым гранитом, а цоколи путевых стен и колонн - черным. Путевые стены облицованы панелями таким образом, чтобы при движении в одну сторону были видны черные детали, в другую - красные.

Сейчас на станции продолжаются фасадные работы, устройство инженерных сетей и монтаж оборудования. Собянин добавил, что станцию "Народное Ополчение" планируется ввести в этом году. Ее открытие сделает метро удобнее для более чем 180 тыс. жителей Хорошево-Мневников. Например, до Московского международного делового центра "Москва-сити" можно будет добираться в два раза быстрее.