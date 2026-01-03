Генпрокуратура: в РФ в 2025 году подростковая преступность выросла на 10%

Порядка 70% совершаемых несовершеннолетними преступлений составляют кражи и другие преступления против собственности, сообщили в ГП

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Уровень подростковой преступности в России в 2025 году вырос на 10%. Об этом свидетельствуют данные статистики, которую привели ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, отвечая на запрос агентства.

"За январь-ноябрь 2025 года в России <…> до 25,9 тыс. деяний (+10,9%) увеличилась подростковая преступность. В общей массе предварительно расследованных деяний (где установлен виновный - прим. ТАСС) она занимает не более 3,3%", - отметили в надзорном ведомстве. В отношении самих несовершеннолетних за 11 месяцев 2025 года совершено 89,6 тыс. преступлений - на 1,4% ниже уровня 2024 года.

Всплеск преступлений несовершеннолетних был отмечен в первом полугодии 2025 года, когда число преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 18% после продолжавшейся несколько лет тенденции к снижению подростковой преступности. Порядка 70% совершаемых подростками преступлений составляют кражи и другие преступления против собственности.

Статистика приговоров подросткам

Согласно судебным данным, ежегодно суды выносят порядка 10 тыс. приговоров несовершеннолетним. В 2024 году им был вынесен 10 321 приговор, в том числе 1,1 тыс. - несовершеннолетним девушкам и 3,4 тыс. - юношам в возрасте 14-15 лет. Более 2,2 тыс. несовершеннолетних получили реальные сроки лишения свободы, в том числе 373 подростка в возрасте от 14-15 лет и 183 несовершеннолетние девушки. Самые частые назначенные судами сроки лишения свободы этой категории подсудимых - от трех до пяти лет (731 приговор), от двух до трех лет (512 приговоров) и от одного года до двух лет (438 приговоров).

Еще 4 тыс. подростков получили условные сроки, третьим по частоте стало наказание в виде обязательных работ (1 717 приговоров), 1,4 тыс. подросткам были назначены штрафы.

2,8 тыс. несовершеннолетних были освобождены от наказания в том числе при наличии смягчающих обстоятельств, позволяющих переквалифицировать обвинение на менее тяжкое, почти 500 подросткам вместо наказания были назначены принудительные меры воспитательного воздействия (предупреждение, передача под надзор родителей, обязание загладить причиненный вред, установление судом особых требований к поведению несовершеннолетнего), а 207 были определены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Более 1,5 тыс. несовершеннолетних на момент вынесения приговора имели предыдущую непогашенную судимость. Более 60% осужденных подростков (6,38 тыс.) совершили преступления в составе группы (из них в составе организованной группы лишь 267). 1 015 подростков (каждый десятый) совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, 3,4 тыс. (каждый третий) на момент совершения преступления нигде не учились и не работали.

Подростки в возрасте 14-15 лет всего оказывались перед судом за совершение краж с отягчающими обстоятельствами (1 809 или более половины приговоров подросткам этого возраста), за угон транспортного средства (493 приговора), участие в грабеже или разбое (336 приговоров). Трое были осуждены за участие в терактах.

Из почти 8,5 тыс. приговоров подросткам в возрасте 16-17 лет больше всего вынесено за участие в кражах с отягчающими обстоятельствами (2,5 тыс.), в незаконном обороте наркотиков (1,2 тыс.), мошенничестве с отягчающими обстоятельствами (716), угоне автотранспорта (555), грабеже с отягчающими обстоятельствами (506). Из 1,1 тыс. приговоров несовершеннолетним девушкам 527 были за участие в кражах с отягчающими обстоятельствами, 200 - за незаконный оборот наркотиков и 66 - за соучастие в мошенничестве.

В 2025 году число приговоров к реальному лишению свободы несовершеннолетним незначительно выросло.