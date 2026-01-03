В Кавказ.РФ заявили о первых успехах работы центра компетенций в сфере туризма

Он призван повысить эффективность работы предприятий туристической отрасли в регионе

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Голенищев/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Созданный на базе института развития "Кавказ.РФ" центр компетенций в сфере туризма демонстрирует свою эффективность в работе по повышению квалификации специалистов, работающих в том числе на курортах Северо-Кавказского федерального округа. Такое мнение в интервью ТАСС высказал исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

Отраслевой центр компетенций в сфере туризма создан на базе Кавказ.РФ в 2024 году. Центр призван повысить эффективность работы предприятий туристической отрасли в регионе.

"Этим [отраслевым центром компетенций] можно гордиться, на федеральном уровне мы проект реализуем. Это не только касается Северного Кавказа, мы в процессе реализации наших проектов сталкиваемся с огромной проблемой с точки зрения кадров. <…> Поэтому отраслевой центр компетенций был создан на базе Кавказ.РФ, и мы готовим кадры и совместно с вузами, прорабатываем программы, проводим тренинги, обучения для того, чтобы все-таки к нам на курорт приходили классные специалисты и поддерживали свой уровень компетенций, чтобы это <…> была постоянная планомерная работа со всеми нашими инвесторами, резидентами, с любым бизнесом в сфере туризма, который готов повышать <…> уровень квалификации, качество своих кадров", - сказал он.

Тимижев подчеркнул, что для успешного функционирования курортов недостаточно вкладываться только в современную инфраструктуру и технологии, не меньшее внимания стоит уделять и подготовке кадров. "Да, мы уже можем построить суперсовременные канатные дороги, горнолыжные трассы, отели и так далее. Но это все железо - это ничто, если нет людей, способных всем этим управлять и работать на этих объектах. Поэтому все-таки мы пришли к тому, что никто за нас это не сделает, эффекта не будет, поэтому нам надо вкладываться в подобные эксперименты [по созданию центра компетенций]", - добавил собеседник агентства.

Отраслевой центр компетенций создан в соответствии с дорожной картой, утвержденной министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Это федеральный проект "Кадры для туризма" нацпроектов "Производительность труда" и "Туризм и индустрия гостеприимства".