В ГД рассказали о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО

Они смогут воспользоваться кредитными каникулами

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. В России вступили в силу несколько норм, предусматривающих дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, им предоставлена возможность воспользоваться кредитными каникулами, сообщили в пресс-службе Госдумы.

В нижней палате парламента уточнили, что с начала года начали действовать положения, согласно которым до 31 декабря 2026 года участники СВО и их близкие могут оформить кредитные каникулы. Кроме того, с 1 января для бойцов введены льготы по транспортному и земельному налогам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в 2025 году было принято 30 законов, а с 2022 года - 154 законодательных акта, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. По его словам, в стране сформирована система социальной поддержки, которая корректируется с учетом возникающих вызовов и изменения обстановки. Он также указал, что значительная часть решений была инициирована депутатами, а законы, касающиеся СВО, принимались при единогласной поддержке всех фракций.

С 1 января также начала действовать норма, согласно которой при назначении пенсий за выслугу лет добровольцам - участникам СВО, уволенным со службы при выслуге менее 20 лет, будут учитываться периоды их пребывания в добровольческих формированиях. При этом время выполнения задач в особых условиях будет засчитываться в льготном порядке.

Володин подчеркнул, что участники СВО должны иметь равные социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение, поэтому зачет срока службы в добровольческих формированиях в выслугу лет является обоснованным.

Кроме того, в соответствии с еще одним законом, вступившим в силу с начала января, демобилизованные участники СВО получили право воспользоваться социальным контрактом для начала предпринимательской деятельности. Такая помощь будет предоставляться без учета среднедушевого дохода семьи, добавили в Госдуме.