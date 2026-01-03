В Дальнегорске ловят тигра

Жителей призвали не отпускать животных на самовыгул

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 января. /ТАСС/. Специалисты отлавливают амурского тигра, оказавшегося на территории Дальнегорска в Приморском крае, сообщили в администрации Дальнегорского муниципального округа.

В Дальнегорске проживает порядка 32,3 тыс. человек.

"На территории проводятся мероприятия по отлову конфликтного тигра, работает группа специалистов. Убедительная просьба, не отпускать животных на самовыгул, на территории частных подворий закрывать собак в сараях или иных помещениях", - проинформировали в администрации.

Людей также попросили не приближаться к клеткам с приманками.

Отлов проводится в районах частного сектора на улице Березовая, Резаный ключ, Шубинская падь, села Краснореченского (Тайги).

В России обитают около 750 амурских тигров (также известны как уссурийские). Они занесены в международную и российскую Красные книги, поскольку в середине ХХ века их бесконтрольный отстрел привел к почти полному уничтожению популяции.