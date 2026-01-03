В Подмосковье в 2026 году благоустроят около 80 общественных пространств

Среди них парки, скверы и набережные

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Порядка 80 общественных пространств, среди которых парки, скверы и набережные, планируется привести в порядок в Московской области в наступившем году. На эти цели будет направлено более 30 млрд рублей, сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

"В 2026 году в рамках госпрограммы "Формирование современной комфортной городской среды" в Московской области будет реализовано 77 объектов благоустройства. На работы предусмотрено более 28 млрд рублей регионального бюджета и 2,2 млрд софинансирования из федерального бюджета", - сказал он.

По словам депутата, в 2026 году в Подмосковье благоустроят 17 парков и девять лесопарковых зон. Например, масштабный проект будет реализован в Щелкове, где будет обновлен Центральный парк площадью более 15 га. В Подольске, Пушкине, Лобне и в еще 18 городах Подмосковья появятся благоустроенные пешеходные зоны и площади. Также будут приведены в порядок девять набережных.

Кроме того, как рассказал Гаджиев, будет создано 13 скверов и 56 малых скверов. "Это те объекты, которые очень востребованы жителями, которые создаются непосредственно по их инициативе и являются частью Народной программы "Единой России", - подчеркнул он.

Как сообщается на сайте Министерства благоустройства Подмосковья, в 2026 году будут обновлены центральная площадь в Одинцове и советская площадь в Солнечногорске, набережная Борисоглебского озера в Раменском, сквер "Блюдечко" в Коломне, лесопарк Волхонка в Богородском и другие общественные пространства.