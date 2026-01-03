На Ямале порядка 1,5 тыс. человек примут участие в открытии Года здоровья

Гости смогут, в частности, проконсультироваться с терапевтами, сдать экспресс-анализы и узнать о важности донорства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. жителей и гостей Ямало-Ненецкого автономного округа примут участие в торжественной церемонии старта Года здоровья в регионе, которая пройдет 18 января в Дворце спорта "Звездный" в Новом Уренгое. Главным элементом станет театрализованная постановка с участием сотен спортсменов, артистов и врачей, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

"В мероприятии примут участие порядка 1 500 жителей и гостей округа. <…> Гости смогут проконсультироваться с терапевтами, сдать экспресс-анализы, узнать о важности донорства, освоить навыки оказания первой помощи, послушать лекции ямальских медицинских экспертов, зарядиться энергией на мастер-классах от ведущих спортсменов и танцевальных коллективов, продегустировать блюда здорового питания, принять участие в спортивных играх и сделать памятные фотографии <…> Главным элементом станет театрализованная постановка с участием сотен спортсменов, артистов и даже врачей", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе встречи с врачами и пациентами в перинатальном центре окружной столицы региона объявил, что 2026 год на Ямале будет посвящен здоровью. Год здоровья на Ямале пройдет по четырем ключевым направлениям: "Здоровье ямальцев" - развитие физической культуры и системы здравоохранения, "Здоровье общества" - укрепление общественных связей, развитие культуры заботы и взаимопомощи, "Здоровье территории" - создание комфортной, благополучной и экологически безопасной среды на территории округа, "Здоровье будущего" - образование и инновации. В рамках инициативы в 2026 году запланировано проведение более 600 мероприятий, в том числе фестивали добровольцев, открытие новых медицинских учреждений, всероссийские олимпиады школьников, международные спортивные соревнования.