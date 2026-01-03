В Адлер и Имеретинский курорт прибыли задержавшиеся из-за снегопада поезда

Задержка составляла от 8,5 до 19 часов

КРАСНОДАР, 3 января. /ТАСС/. Поезда дальнего следования из Ростова, Москвы и Владикавказа, задержка в пути которых из-за снегопада в Краснодарском крае составляла от 8,5 до 19 часов, прибыли в пункты назначения - Адлер и Имеретинский курорт.

Данные об этом размещены на онлайн-табло РЖД.

1 января в оперштабе Кубани сообщили, что несколько станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае обесточены из-за непогоды.

Поезд 482С/481С Имеретинский курорт - Санкт-Петербург - Витебск задерживается почти на 14 часов и находится сейчас в Звереве Ростовской области.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. В некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как проинформировал глава региона Марат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов.