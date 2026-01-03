Донецкий онкоцентр планирует запустить линейный ускоритель в январе

Он необходим для лучевой терапии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 января. /ТАСС/. Линейный ускоритель электронов для лучевой терапии с января начнет работать в Республиканском онкологическом центре (РОЦ) им. Бондаря в Донецке, сообщила ТАСС вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

"Завершаются мероприятия по установке линейного ускорительного комплекса. Ввод в эксплуатацию запланирован на январь этого года", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что дооснащение РОЦ позволило в 2025 году внедрить молекулярно-генетические исследования. Было возобновлены многие виды лучевой терапии на современном оборудовании, введена в строй ангиографическая операционная.

В июле 2025 года главный врач РОЦ Владимир Иванов сообщал ТАСС, что в центре установят новый линейный ускоритель для лучевой терапии при раке головного мозга и органов малого таза. Прежний аппарат вышел из строя в 2016 году. По словам Иванова, это будет единственный такой комплекс в Донбассе и Новороссии.