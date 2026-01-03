Семьи участников СВО могут воспользоваться льготами при посещении катков в Москве

В парке "Сокольники" жители и гости столицы смогут посетить каток "Лед" площадью свыше 5 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и члены их семей могут воспользоваться льготами при посещении катков в парках Москвы, подведомственных столичному департаменту культуры. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

"Льготы действуют на катках в столичных парках, среди которых парк "Сокольники", Парк Горького, музей-заповедник "Коломенское" и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в парке "Сокольники" жители и гости столицы смогут посетить каток "Лед" площадью свыше 5 тыс. кв. м. Благодаря технологии искусственного намораживания льда площадка будет открыта даже при температуре плюс 10 градусов. Посетители могут воспользоваться услугой проката коньков, а также помощником фигуриста. Ежедневно здесь проводят четыре сеанса катания, каток открыт до 11 января.

Самая длинная ледовая трасса в Москве находится на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское". Ее протяженность - 1,7 км, посетить каток можно до 11 января. А ледовая площадка в парке 50-летия Октября открыта ежедневно с 10:00 до 22:00 до 1 марта. Посетителям доступны прокат коньков и услуга помощника фигуриста.