В трех регионах РФ дорожное строительство станет приоритетным в 2026-2027 годах

Речь идет о Саратовской области, Республике Дагестан и Чеченской Республике

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Саратовская область, Республика Дагестан и Чеченская Республика могут стать приоритетными регионами для дорожного строительства в 2026-2027 годах, так как планы по созданию объездных дорог в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в этих субъектах предполагают самые крупные инвестиции. Об этом ТАСС сообщила директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, член общественного совета при Минтрансе России Татьяна Кулакова.

"Общие экономические эффекты от строительства автомобильных дорог делятся на эффекты на инвестиционной стадии и эффекты на эксплуатационной стадии. <...> Те дороги, в строительство которых вкладываются наибольшие инвестиции, дают больший эффект без учета эффектов на стадии эксплуатации. Тогда в 2026-2027 годах такими проектами на дорогах федерального значения являются обходы городов в рамках развития МТК (в первую очередь, "Север-Юг"), в региональном разрезе - Саратовская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика. С региональной точки зрения надо учитывать, что автомобильная дорога является линейным объектом, и эффект распределяется на всю страну", - сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что объем строительства, реконструкции и ремонта дорог в России в 2025 году вырос на 14% по сравнению с 2024 годом и составил 28 тыс. км. По словам Хуснуллина, в 2025 году на опережающее финансирование дорожных работ был направлен 201 млрд рублей.