Московские профсоюзы направили свыше 30 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

Также они организовали праздничные мероприятия для семей бойцов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Профсоюзные организации столицы направили гуманитарную помощь, письма и сладкие подарки к Новому году участникам СВО, а также организовали праздничные мероприятия для семей бойцов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

"К Новому году штабы Московской федерации профсоюзов семей мобилизованных направили на передовую 30 тонн гуманитарной помощи. В посылках не только предметы первой необходимости, средства личной гигиены, сухие супы, маскировочные сети и тактические браслеты, но и сладкие подарки от волонтеров, а также более 1,5 тыс. писем и открыток от детей - самый теплый и дорогой "гуманитарный груз", который напомнит бойцам, что их ждут и в них верят", - цитирует пресс-служба председателя Московской федерации профсоюзов Юрия Павлова.

Например, новогоднюю патриотическую акцию в поддержку участников СВО провел профсоюз работников здравоохранения Москвы и отправил на передовую гуманитарную помощь общим весом около тонны. В посылках от профсоюза самое необходимое: теплая одежда и средства гигиены, медикаменты и перевязочные материалы. Чтобы праздник чувствовался даже в непростых условиях, медики передали защитникам сладкие новогодние подарки.

А столичный профсоюз образования в рамках акции "Поддержим наших!" организовал мероприятие для детей участников спецоперации. Почти 1 тыс. ребят посетили интерактивный спектакль благотворительной профсоюзной елки в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, поделились желаниями с Дедом Морозом и получили подарки.