Более 250 млн человек посетили московские парки в 2025 году

Это на 73 млн больше, чем в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Число посетителей столичных парков в 2025 году увеличилось на 73 млн по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр Москвы Сергей Собянин.

"Городские парки привлекают все больше горожан и гостей - в 2025 году их посетили свыше 250 млн человек. Это на 73 млн больше, чем в предшествующем году. Причины такой популярности - создание комфортных условий для посетителей и интересные события", - написал Собянин.

Он отметил, что самым рекордным стал проект "Парковые выходные" - в 715 мероприятиях приняли участие около 7 млн человек. Больше 1,2 млн человек объединило празднование 80-летия Великой Победы, на эту тему было свыше 1,5 тыс. мероприятий. Кроме того, в 2025 году активно прошел летний сезон - в парках побывали порядка 89 млн раз.

Мэр добавил, что состоялся фестиваль классической музыки "Парковая симфония" с участием симфонических оркестров и оперных певцов. В пяти парках открылись площадки фестиваля "Сады и огороды". Заработали пять летних кинотеатров, три лесных библиотеки, 32 фотозоны, пять детских игровых зон, четыре танцевальные площадки. Проходили и тренировки проектов "Мой спортивный район", "Спортивные выходные" и "Спорт в парках".

"Последние годы ведем большую работу по благоустройству и реабилитации территорий парков и созданию в них современной инфраструктуры. Из значимых событий 2025-го: благоустройство Царской набережной в "Коломенском", на которой зимой заработал один из самых протяженных в России катков с искусственным льдом; обустройство новой зоны отдыха у Пионерского пруда в Парке Горького; завершение второго этапа комплексного благоустройства и реабилитации территории "Сокольников", где преобразилась партерная зона парка от арки главного входа до Фестивальной площади", - подчеркнул мэр.