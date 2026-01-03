МВД: мошенники усложняют схемы обмана, основанные на социальной инженерии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. МВД России фиксирует усложнение мошеннических схем, основанных на социальной инженерии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время отмечается усложнение схем, основанных на социальной инженерии. <...> Широкое распространение получили звонки от лжесотрудников банков или правоохранительных органов с сообщениями о "подозрительных операциях" и требованиями перевести деньги на "безопасный счет", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что мошенниками активно используются фишинговые сайты и рассылки, имитирующие официальные ресурсы госорганов. "Распространен шантаж с использованием компрометирующей информации, полученной через взлом аккаунтов в соцсетях и мессенджерах", - добавили в ведомстве.

Кроме того, мошенники также все чаще применяют методы психологического давления, создавая эффект ограничения во времени для принятия решения и предлагая "быстрое решение" проблемы за денежное вознаграждение.