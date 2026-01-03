Очередь у Крымского моста выросла до 1 120 машин за час

Время ожидания составляет около трех часов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Очередь автомобилей на проезд по Крымскому мосту выросла за час почти в два раза, до 1 120. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту, по состоянию на 14:00 мск.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 718 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 402 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту сообщалось, что по состоянию на 13:00 мск в очереди со стороны Керчи и Тамани находилось 560 машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 409 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 151 транспортное средство", - говорилось в сообщении.

В новость внесены изменения (14:16 мск) - добавлена информация об увеличении количества машин.