Для зимовки 300 крякв на нальчикских озерах егеря сделали специальные просветы

С наступлением холодов, когда водоемы замерзли, потребовалось защитить их от переохлаждения

НАЛЬЧИК, 3 января. /ТАСС/. Просветы во льду сделали егеря охотхозяйства для 300 крякв на курортных озерах в столице Кабардино-Балкарии. Это позволит птицам благополучно перезимовать, сообщили ТАСС специалисты.

Больше 300 уток поселились на двух озерах парковой зоны Нальчика в начале декабря. Их выпустили в природу специалисты опытного охотничьего хозяйства столицы республики. Кряквы были выращены в собственном питомнике. С наступлением холодов, когда водоемы замерзли, потребовалось защитить их от переохлаждения.

"Наши егеря время от времени ломают лед, чтобы птицы подольше задержались на озерах. Если полынья будет маленькая, они - на крыло и улетят туда, где больше воды: на большие реки, Терек, Малку", - рассказал главный охотовед опытного охотничьего хозяйства Назир Машуков.

Утки полюбились горожанам и отдыхающим. Ежедневно сюда приходят десятки людей, которые не только любуются птицами, но и подкармливают крякв семечками, зерном. В самих озерах также водится живность.

"Мы с семьей приходим сюда практически каждые два-три дня. Наши дети даже считают дни, чтобы поскорее увидеть уточек, покормить их. Они стали почти ручными, подплывают близко к берегу, как увидят людей", - поделилась нальчанка Инна Шогенова.

После того, как озера замерзли, специалисты охотхозяйства установили специальные катамаран и плот - с их помощью периодически рубят лед. Они надеются, что утки перезимуют на озерах, а весной дадут потомство.