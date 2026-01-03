Умер бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали Иван Варшавский

Ему было 87 лет

ХАБАРОВСК, 3 января. /ТАСС/. Бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Герой Соцтруда, почетный житель Амурской области Иван Варшавский умер в возрасте 87 лет, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

"Печальные вести из Тынды - не стало Ивана Николаевича Варшавского - легенды БАМа, Героя Соцтруда, почетного жителя области. Для всех нас это большая потеря", - написал Орлов.

Он поделился, что был хорошо знаком с Варшавским. "Настоящий бамовец, человек дела, с которым всегда было интересно и важно поговорить. Каждый раз меня поражала его мудрость, сила духа и та искренняя, горячая любовь к своей Тынде, к БАМу, ко всей нашей Амурской области. Иван Николаевич навсегда останется в нашей памяти и в истории Амурской области", - написал губернатор.

Байкало-Амурская магистраль - одна из наиболее протяженных железнодорожных линий в мире. Она проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, Хабаровского края. БАМ и Транссибирская магистраль работают на пределе пропускной способности, идет их модернизация. В апреле 2021 года Минобороны начало строительство второго пути БАМа.