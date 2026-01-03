Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок в Йемен и на Сокотру

Дипломаты напомнили, что в стране сохраняются режим чрезвычайного положения и запрет на пересечение границ, введенные властями 30 декабря 2025 года

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. Посольство России в Йемене рекомендовало российским гражданам воздержаться от любых поездок в республику, включая остров Сокотра. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

"В дополнение к нашему комментарию от 7 декабря 2025 года в связи с обострением ситуации в юго-восточных провинциях Йеменской Республики посольство Российской Федерации в очередной раз убедительно просит всех граждан РФ, находящихся в туристических целях или проживающих на всей территории Йеменской Республики, быть бдительными и осторожными", - отметили в посольстве, призвав россиян отказаться от поездок в Йемене, включая остров Сокотра.

Дипломаты напомнили, что в стране сохраняются режим чрезвычайного положения и запрет на пересечение границ, введенные властями 30 декабря 2025 года. Они также призвали туристические компании, организующие туры на Сокотру, информировать путешественников об обстановке в Йемене и "высоком риске возникновения непредвиденных ситуаций".

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета (ЮПС) установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Председатель ЮПС Айдарус аз-Зубайди заявил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. 27 декабря прошлого года глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. Позже он подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. 30 декабря Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике, завершив вывод военных 2 января. В субботу губернатор Хадрамаута Салем аль-Ханбаши сообщил, что правительственные силы взяли под контроль ключевые военные базы и гражданские объекты в одноименной долине.