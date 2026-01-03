В ОП поддержали введение обязательной медиации при разводе

Медиатор при этом должен иметь юридическое и психологическое образование, отметил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Примирительная процедура при разводах должна быть обязательной в России. Такое мнение выразил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Я считают, что медиация при разводах должна быть обязательной. Очень многие наши сограждане не понимают юридические последствия развода. Обязательно необходимо разъяснение законодательства, особенно, если в семье есть дети", сказал Гриб.

Он отметил, что медиатор при этом должен иметь юридическое и психологическое образование. "Развод касается интересов и защиты прав детей, супругов. Естественно, там много вопросов по психологии, юриспруденции. Иногда расторжение брака происходит на эмоциях, пары потом сожалеют об этом. Конечно, надо разъяснять последствия развода. Я считаю, что это нормальная процедура", - сказал Гриб.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщал о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. По его словам, медиатор может помочь супругам сохранить семью, прежде чем они окончательно решат расстаться. Законопроект с соответствующей инициативой Минюст начал разрабатывать еще в 2024 году. Он предполагает введение обязательной досудебной примирительной процедуры по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.

В России действует закон о медиации от 2011 года. Он предусматривает добровольную процедуру с участием посредника (медиатора) для урегулирования семейных, гражданских, трудовых и хозяйственных дел как до суда, так и в ходе разбирательства. Процедура основывается на принципах конфиденциальности, равноправия сторон и добровольности. В результате может быть заключено медиативное соглашение - юридически значимый документ, исполняемый на основе договоренности сторон.