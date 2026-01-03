В ГД назвали самый простой способ попасть к нужному врачу

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что речь идет о диспансеризации

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Диспансеризация является хорошей возможностью получить медицинскую консультацию любого врача независимо от мнения терапевта. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Есть [возможность]. Нужно проходить диспансеризацию", - ответил Леонов на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что диспансеризация проходит в два этапа. После осмотра на первом этапе врачи могут направить пациента к узкому специалисту, если необходимо. Это касается как обычной диспансеризации, так и репродуктивной, добавил депутат.

"Не надо увиливать от диспансеризации. Потому что диспансеризация - это прямой путь к тому, чтобы предотвратить заболевания или выявить его на ранней стадии", - подчеркнул Леонов.