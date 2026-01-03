В Новой Москве реконструировали крупный водозаборный узел

Это позволит обеспечить жителей качественной водой и снизить нагрузку на артезианские источники, что позитивно скажется на водном балансе территорий, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели реконструкцию водозаборного узла "ФИАН" в ТиНАО, сообщили в пресс-службе комплекса.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. В декабре завершили обновление водозаборного узла "ФИАН", расположенного в городском округе Троицк", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Он пояснил, что реализация проекта помогла полностью перевести водозаборный узел на воду московского водопровода с Западной станции водоподготовки. Это позволит обеспечить жителей качественной водой и снизить нагрузку на артезианские источники, что позитивно скажется на водном балансе территорий. Бирюков добавил, что в рамках работ построено три новых резервуара питьевой воды по 1,5 тыс. куб. м каждый, провели реконструкцию насосной станции.

"Смонтировали установку дохлорирования для дополнительного обеззараживания воды. В результате производительность водозаборного узла выросла с 2,5 до 4 тыс. куб. м в сутки. Реконструкцию выполнили с применением техники и разработок отечественного производства", - сказал заммэра.

Глава столичного комплекса городского хозяйства подчеркнул, что водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, постепенно переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз.