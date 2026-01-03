На Кубани и в Адыгее восстановили электроснабжение 80% потребителей

Помощь в устранении аварий оказывают энергетики из Астрахани, Волгограда, Ставрополя и Ростова-на-Дону

КРАСНОДАР, 3 января. /ТАСС/. Энергоснабжение в Краснодарском крае и Адыгее, нарушенное из-за непогоды, восстановлено для более 80% потребителей, возобновлена работа свыше 3,2 тыс. трансформаторных подстанций. Об этом сообщается в Telegram-канале "Россети-Юг".

"Восстановлено электроснабжение более 80% потребителей, нарушенное стихией на Кубани и в Адыгее. С начала устранения последствий сильнейшего снегопада в предгорных и горных районах Кубани и Адыгеи бригады "Россети-Юг" восстановили работу почти 200 ЛЭП 6-110 кВ и свыше 3,2 тыс. трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Помощь в устранении аварий оказывают энергетики из Астрахани, Волгограда, Ставрополя и Ростова-на-Дону. Всего задействованы свыше 900 человек и более 370 единиц спецтехники, в том числе высокой проходимости, снегоходы. Специалисты продолжают разбирать завалы деревьев, осматривать ЛЭП, ремонтировать опоры, устранять обрывы.

В охваченных стихией районах сохраняются сложные условия: заснеженные дороги и поваленные деревья препятствуют доступу энергетиков к поврежденным объектам. В горных районах специалисты ведут пешие осмотры линий, преодолевая метровые сугробы, реки.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. При этом в некоторые районы электроснабжение уже вернули. В Адыгее, как сообщил глава региона Мурат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и нескольких районах.