Акция "Российский детский Дед Мороз" объединила около 500 тыс. участников

Всего провели свыше 31 тыс. мероприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Около 500 тыс. человек приняли участие во всероссийской акции Движения первых "Российский детский Дед Мороз", всего проведено свыше 31 тыс. мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба движения.

"В первые дни января Движение первых подвело промежуточные итоги ежегодной всероссийской акции "Российский детский Дед Мороз". С момента старта 30 ноября к началу января в ней приняли участие около 500 тыс. человек. Проведено 31 194 мероприятия", - говорится в сообщении.

Главная особенность акции заключается в "смене ролей". Дети и подростки примеряют на себя костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы поздравить тех, кто в праздничные дни находится на посту и не может отметить Новый год дома.

Поздравления принимают врачи и медсестры, сотрудники МЧС и полиции, военнослужащие, работники коммунальных служб, водители общественного транспорта, сотрудники приютов для животных, почтальоны, курьеры и другие. Ребята дарят открытки с пожеланиями, вязаные вещи, домашнюю выпечку, поделки и новогодние игрушки.

Акция "Российский детский Дед Мороз" охватила все регионы России. Она учит детей быть благодарными, ценить труд других людей и понимать важность всех профессий. Своим вниманием участники движения выражают благодарность тем, кто обеспечивает комфорт и безопасность в праздничные дни. За 3 года существования акции юные Деды Морозы и Снегурочки из Движения первых поздравили около 600 тыс. взрослых.

Принять участие в акции можно до 16 января. Волшебниками могут стать дети и их наставники из первичных отделений Движения первых, коллективные участники, юные "Орлята России", представители семейного сообщества "Родные - Любимые", а также различные детские и молодежные общественные объединения. Проект также поддерживают партнерские организации из сферы государственной молодежной политики, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей.