В районе Республики Алтай ввели режим повышенной готовности из-за пастереллеза

Важно ускорить вакцинацию и увеличить охват сельскохозяйственных животных во всех муниципалитетах, сообщил глава региона Андрей Турчак

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Онгудайском районе Республики Алтай из-за выявленных случаев пастереллеза, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак.

"Режим повышенной готовности введен в Онгудайском районе. Но карантинные меры необходимо соблюдать во всех муниципалитетах. Увеличиваем количество контрольно-пропускных пунктов до девяти", - сообщил он.

Власти закупят дезинфицирующие боксы для ветврачей и обеспечат их дополнительными средствами защиты, в том числе усиленной спецодеждой. "Важно максимально ускорить вакцинацию и увеличить охват сельскохозяйственных животных во всех муниципалитетах. В первую очередь, в тех, которые граничат с Онгудайским районом", - добавил Турчак.

Пастереллез - бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.