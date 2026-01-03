В МВД пояснили особенности замены иностранных прав с несколькими категориями

Водителям для этого нужно пересдать экзамен, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Владельцы водительских прав с несколькими открытыми категориями в ходе замены иностранных национальных водительских удостоверений на российские должны сдавать экзамен на право допуска к вождению высшей из имеющейся категории или подкатегории либо любой в соответствии с заявлением. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

С 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, согласно которому иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительство в РФ или российского гражданства. Требование распространяется и на россиян с иностранными правами, которые они, например, оформили во время длительного нахождения за границей. Эти документы россиянам также должны заменить спустя год с даты первого въезда в РФ. Водителям для этого нужно пересдать экзамен.

"В случае наличия в иностранном национальном водительском удостоверении разрешающих отметок, подтверждающих наличие права управления ТС нескольких категорий и (или) подкатегорий, выдача российского национального водительского удостоверения на основании такого иностранного национального водительского удостоверения производится по результатам проведения экзаменов на право управления высшей из имеющейся в иностранном национальном водительском удостоверении категории или подкатегории либо любой из имеющейся в иностранном национальном водительском удостоверении категории или подкатегории в соответствии с заявлением владельца иностранного национального водительского удостоверения", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что выдача водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление ТС категорий "M", "A", "B", "ВЕ" (М - мопеды, скутеры, легкие квадроциклы, А - мотоциклы, В - легковые машины, ВЕ - легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг) и подкатегорий "A1", "B1" (А1, В1 - легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклы), производится лицам после успешной сдачи теоретического экзамена. При этом проходить обучение в автошколе не нужно. Такие водители должны предъявить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.

Документ о квалификации

Вместе с тем, чтобы получить российское водительское удостоверение на основании иностранных прав, подтверждающих право на управление грузовиками и автобусами (категорий "C", "D", "CE", "DE" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E"), нужно иметь документ о квалификации, которая подтверждает прохождение итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена в автошколе в России и сдавшим теоретический и практический экзамены.

Также таким водителям нужно предъявить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению машиной.

Порядок выдачи российских национальных водительских удостоверений установлен правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденными постановлением правительства РФ от 2014 году.