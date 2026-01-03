Свыше 650 млн сообщений отправили пользователи Max в Новый год

Также было сделано более 32 млн звонков

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пользователи национального мессенджера Max в канун Нового года и в саму новогоднюю ночь отправили свыше 650 млн сообщений и совершили более 32 млн звонков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

Также, согласно представленным данным, самыми активными пользователями в Мax стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Краснодара и Новосибирска. "Наиболее популярными стикерами в предновогодние дни стали изображения Деда Мороза, Елочки и Жабки - за последний месяц каждым стикерпаком воспользовались более 30 миллионов раз", - добавили в пресс-службе.