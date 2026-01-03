В Новгородской области более 120 населенных пунктов остаются без света

Причиной стали прошедшие сильные снегопады

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 января. /ТАСС/. В Крестецком и Валдайском округах Новгородской области более 1,6 тыс. человек остаются без электроснабжения по причине прошедших сильных снегопадов. Об этом в официальном Telegram-канале сообщили власти региона.

"Как сообщает глава Крестецкого округа, ремонтно-восстановительные работы продолжаются в непростых условиях. На сегодняшний день без электричества находятся 67 населенных пунктов, более 1 600 человек. <...> В Валдайском округе без электроснабжения остаются 56 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, почти 300 человек и 100 единиц техники задействованы в восстановлении электроснабжения в области. В их числе оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, которые доставляют людям генераторы и топливо, а также спасатели на высокопроходимой технике.

В Старорусском округе Новгородской области населению в случае необходимости подвозят воду. Через подомовые обходы уточняется необходимость доставки продуктов, воды и медикаментов. Пункт временного размещения организован для местных жителей, нуждающихся в помощи по адресу: город Валдай, улица Луначарского, 20.

Напомним, массовые отключения электроэнергии произошли в Новгородской области из-за обильных снегопадов. Прокуратура региона организовала проверку, так как почти 1,4 тыс. человек в 120 населенных пунктах оставались без света более суток. Отключения были зафиксированы на территориях Валдайского, Крестецкого, Парфинского, Демянского, Маревского и Маловишерского округов.