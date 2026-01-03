В Пензе отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия из-за непогоды

О новых датах и времени их проведения сообщат дополнительно

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 3 января. /ТАСС/. Все культурно-массовые и спортивные мероприятия, запланированные на 3 и 4 января, отменили в Пензе в связи с непогодой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Олег Денисов.

"Все культурно-массовые и спортивные мероприятия, запланированные на 3 и 4 января, включая традиционную акцию "Зимние забавы", переносятся. О новых датах и времени их проведения сообщим дополнительно", - написал Денисов.

Он также посоветовал оставаться дома и воздержаться от использования личного транспорта.

"Ваши сообщения по поводу уборки дорог, дворов и других территорий вижу. Делаем все возможное, насколько позволяет непрекращающийся снегопад и метель. Коммунальные службы мобилизованы, силы не сбавляем - продолжаем работать, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу", - добавил Денисов.