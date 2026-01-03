Актер Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике

Точная причина смерти пока неизвестна

Андрей Хорошев © Страница Андрея Хорошева в социальных сетях

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике в Сухуме. Об этом в беседе с ТАСС рассказал продюсер Сергей Члиянц.

"Это произошло в Сухуме, на горячем источнике. Он прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо", - рассказал собеседник агентства.

Точная причина смерти пока неизвестна, так как нет заключения медиков. Место похорон также уточняется.

Хорошев умер 1 января, ему было 66 лет. Актер стал популярен благодаря работе в фильмах "Боец", "Адмиралъ", "Доктор Живаго и другие". Также Хорошев являлся художником-постановщиком.