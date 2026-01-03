Поезд Деда Мороза за два дня посетили почти 38 тыс. москвичей

Следующей остановкой поезда станут Великие Луки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Почти 38 тыс. человек посетили за два дня поезд Деда Мороза на Киевском вокзале в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы РЖД.

"Два сказочных дня в Москве пролетели незаметно. За это время поезд Деда Мороза на Киевском вокзале посетили почти 38 тыс. человек. Вместе с командой зимнего волшебника они приняли участие в веселых играх, познакомились с северной кухней и загадали желания", - говорится в сообщении.

Следующей остановкой поезда Деда Мороза станут Великие Луки. Далее поезд посетит станции Дно, Великий Новгород, Чудово, а Рождество он традиционно встретит в Санкт-Петербурге.

Путешествие на поезде Деда Мороза началось 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны. "Поезд Деда Мороза" - это совместный проект правительства Вологодской области и РЖД, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года.