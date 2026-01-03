В Белореченске на Кубани после непогоды запустили все котельные

Специалисты восстановили более 20 участков воздушных линий электропередач, запустили в работу свыше 350 трансформаторных подстанций

КРАСНОДАР, 3 января. /ТАСС/. Работа всех котельных, вышедших из строя из-за непогоды в Белореченске Краснодарского края, восстановлена. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба Кубани.

"В Белореченске запустили все котельные для подачи тепла жителям", - говорится в сообщении.

Также, по информации "Россети Юг", всего в Белореченском районе энергетики восстановили более 20 участков воздушных линий электропередач, запустили в работу свыше 350 трансформаторных подстанций.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. При этом в некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как сообщил глава региона Мурат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и других районах.