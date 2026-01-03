В Запорожской области из-за аварии без света остались 33 тыс. абонентов

Ремонтные работы займут около двух часов

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Около 33 тыс. абонентов Запорожской области остались без электричества из-за аварии. Ремонтные работы займут около двух часов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Город Бердянск, Бердянский муниципальный округ и часть Мелитопольского городского округа остались без электроснабжения в результате аварии. Электричество отсутствует у 33 тыс. абонентов области", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что прогнозируемое время ремонта - около двух часов.